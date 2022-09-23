Человек попал под колеса фуры в Ленобласти | 360°

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Человек попал под колеса фуры в Ленобласти

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Неизвестный мужчина попал под колеса фуры в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщил Petrograd.

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Авария произошла 22 сентября на 56 километре автодороги Р-23 «Санкт-Петербург — Псков». Водитель из Белоруссии за рулем грузовика Volvo FH12 с полуприцепом Schweriner наехал на мужчину. Неизвестный передвигался по проезжей части вне пешеходного перехода.

Пешеход получил серьезные травмы. Его доставили в медицинское учреждение, где он и скончался.

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