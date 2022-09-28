Человек получил травмы в ДТП с самосвалом во Владивостоке | 360°

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Человек получил травмы в ДТП с самосвалом во Владивостоке

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Серьезное ДТП произошло во Владивостоке. Там столкнулись самосвал и внедорожник. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу полиции.

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Водитель самосвала Howo не справился с управлением, из-за чего столкнулся с Nissan X-Trail. В результате водитель внедорожника получил травмы. На место происшествия прибыли врачи и полицейские. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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