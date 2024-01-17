Происшествия 17 января 2024, 22:27 Человек погиб во время пожара в жилом доме на юге Москвы Прокуратура Москвы: женщина погибла при пожаре в жилом доме Прокуратура Москвы / Telegram

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В жилом доме на юге столицы произошел пожар. В огне погибла 76-летняя пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, пожар произошел в квартире на 11 этаже жилого дома на улице Паустовского. Одна из комнат полностью выгорела. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

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«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура Москвы / Telegram

Ранее пожар произошел в квартире на Заневском проспекте в Петербурге. Пламя охватило комнату размером 14 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб и еще трое пострадали. Правоохранительные органы проводят проверку случившегося.

Во вторник, 16 января, два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Нижнем Новгороде.