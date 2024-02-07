Эксклюзив 07 февраля 2024, 09:18 Человек погиб во время пожара в швейной мастерской на юго-востоке Москвы Источник «360»: в Москве в швейной мастерской в пожаре погиб человек Freepik

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Человек погиб во время пожара в швейной мастерской на Волжском бульваре в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, в ателье, расположенном на втором этаже здания, загорелась продукция и оборудование. Огонь охватил 10 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели развернули два водяных ствола и приступили к тушению.

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Огнеборцы также вскрывают для проверки помещения на третьем этаже. Спасатели обнаружили на четвертом этаже возгорание запчастей и личных вещей. Этажи сильно задымлены.

Собеседник «360» уточнил, что открытое пламя на втором этаже ликвидировали. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Накануне в Тверском районе Москвы в Богоявленском переулке произошел пожар в административном здании. Огонь охватил 150 квадратных метров.