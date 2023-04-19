Происшествия 19 апреля 2023, 23:40 Человек погиб во время пожара в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел в Санкт-Петербурге. Там загорелась четырехкомнатная квартира в доме на Павловском шоссе. Об этом сообщило издание FlashNord со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание зафиксировали 19 апреля. Квартира площадью 70 квадратных метров полностью выгорела. К тушению пожара привлекли 23 человека личного состава и пять единиц спецтехники. Спасатели вывели из дома 15 жильцов. В результате пожара один человек погиб. Еще две женщины пострадали, их доставили в медицинское учреждение, написали «Невские новости».