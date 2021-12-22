Человек погиб во время пожара в одной из квартир на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что возгорание произошло на девятом этаже многоэтажного дома по адресу: Бакинская улица, 27. Пламя охватило комнату площадью 12 метров. Пожарные ликвидировали открытое горение. В квартире нашли тело человека — погибший находился в очаге пожара.

Причины возгорания пока неизвестны, информации о других пострадавших нет.