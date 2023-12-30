Эксклюзив 30 декабря 2023, 09:43 Человек погиб во время пожара в гараже на востоке Москвы Источник «360»: в Москве на Западной улице при пожаре в гараже погиб человек РИА «Новости»

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В Восточном округе Москвы в субботу утром загорелся гаражный бокс. В результате пожара погиб один человек, сообщил источник «360».

По его данным, в гараже 40×80 «квадратов» на Западной улице вспыхнули вещи и мебель. Пламя охватило площадь помещения в 20 квадратных метров.

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О причинах возникновения пожара не уточняется. Все обстоятельства произошедшего установят эксперты.

На днях пожар в жилом доме в Северо-Восточном округе Москвы унес жизнь курьера. Мужчина, надышавшись угарным газом, умер в салоне автомобиля скорой помощи. Вместе с доставщиком, предположительно, был еще один мужчина. Они привезли заказ на 18-й этаж. К тому моменту лестничную площадку уже заволокло черным дымом. Вернуться назад курьеры не смогли, так как все лифты уехали. Напарник выжил, его увезли в больницу.