Человек погиб во время пожара в дачном доме в Омске | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 05:08 Человек погиб во время пожара в дачном доме в Омске

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Пожар произошел в садоводческом товариществе «Любитель-4» в Центральном округе Омска. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на СКР по Омской области.

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Там загорелся дачный дом. В результате на месте происшествия обнаружили тело мужчины, на котором не было следов насилия. Сейчас труп направили в морг, чтобы выяснить причину смерти. Помимо этого, специалисты будут выяснять, из-за чего случилось возгорание.