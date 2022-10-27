Человек погиб во время пожара в дачном доме в Омске | 360°

27 октября 2022, 05:08
Человек погиб во время пожара в дачном доме в Омске
Пожар произошел в садоводческом товариществе «Любитель-4» в Центральном округе Омска. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на СКР по Омской области.
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Там загорелся дачный дом. В результате на месте происшествия обнаружили тело мужчины, на котором не было следов насилия. Сейчас труп направили в морг, чтобы выяснить причину смерти. Помимо этого, специалисты будут выяснять, из-за чего случилось возгорание.
Пожары
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