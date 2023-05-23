Происшествия 23 мая 2023, 14:13 Человек погиб во время пожара на теплоходе в ХМАО. Еще пять пострадали

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Пожар произошел в районе поселка Зенково в ХМАО. Там загорелся теплоход. В результате один человек погиб. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Ространснадзор по УрФО.

Теплоход «РТ-377» остановился на ночную стоянку. В какой-то момент там произошел пожар. Судно потеряло плавучесть и село корпусом на грунт у левого берега Оби.

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В результате происшествия один человек погиб. Еще пятерых доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести.

Сотрудники Ространснадзора организовали проверку по факту случившегося, передает ИА НСН.