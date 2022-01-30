30 января 2022, 21:53
Человек погиб в сгоревшем такси на северо-востоке Москвы. Видео
Источник: погибшего человека обнаружили в салоне сгоревшего такси в Москве
На северо-востоке Москвы загорелся автомобиль такси. В салоне машины обнаружили тело погибшего. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)
По данным источника, такси сгорело на улице Коминтерна. Собеседник уточнил, что загорелся автомобиль LADA Vesta. Пожарные погасили пламя. В ходе осмотра в салоне автомобиля обнаружили погибшего человека.
Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что мужчина заживо сгорел в ДТП в Забайкалье. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них загорелся. Уточняется, что погибший не смог выбраться из машины и погиб. Еще один человек пострадал, но отделался ушибами.