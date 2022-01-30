Человек погиб в сгоревшем такси на северо-востоке Москвы. Видео

На северо-востоке Москвы загорелся автомобиль такси. В салоне машины обнаружили тело погибшего. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

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По данным источника, такси сгорело на улице Коминтерна. Собеседник уточнил, что загорелся автомобиль LADA Vesta. Пожарные погасили пламя. В ходе осмотра в салоне автомобиля обнаружили погибшего человека.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мужчина заживо сгорел в ДТП в Забайкалье. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них загорелся. Уточняется, что погибший не смог выбраться из машины и погиб. Еще один человек пострадал, но отделался ушибами.