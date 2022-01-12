12 января 2022, 15:32
Человек погиб в результате столкновения фуры и легкового авто на заснеженной трассе в Карелии
В Карелии на трассе «Кола» в ходе столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб человек. Спасателям пришлось разрезать авто с помощью специнструмента, чтобы достать погибшего.
Как сообщил karelinform.ru, помимо спасателей к месту аварии прибыли скорая и сотрудники ГИБДД. Помощь медиков понадобилась одному пострадавшему.
Сейчас устанавливаются личность погибшего и обстоятельства, которые привели к смертельной аварии.