Происшествия 03 марта 2023, 10:59 Человек погиб в результате пожара в двухэтажном доме в Татарстане

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Пожар, в котором погиб мужчина, случился вечером 2 марта в двухэтажном доме по улице Ленина в Чистополе. Об этом написал сайт inkazan.ru.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану, прибывшие на место ЧП спасатели справились с огнем за 45 минут. Им пришлось спасать из окна восемь человек. Жители дома не могли выбраться наружу из-за горящей лестничной площадки.

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Один человек скончался в скорой помощи во время следования в больницу. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.