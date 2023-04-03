03 апреля 2023, 19:25
Человек погиб в результате ДТП в Екатеринбурге
В Екатеринбурге случилось ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
Авария произошла на улице Амундсена. Иномарка Renault врезалась в грузовик, который стоял на светофоре. Водитель легковушки скрылся с места происшествия, а его пассажир получил смертельные травмы и скончался. После задержания выяснилось, что автомобилист был пьян. Проводится проверка.
ДТП
Екатеринбург
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