Происшествия 03 апреля 2023, 19:25 Человек погиб в результате ДТП в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге случилось ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла на улице Амундсена. Иномарка Renault врезалась в грузовик, который стоял на светофоре. Водитель легковушки скрылся с места происшествия, а его пассажир получил смертельные травмы и скончался. После задержания выяснилось, что автомобилист был пьян. Проводится проверка.