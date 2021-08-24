Человек погиб в результате ДТП с двумя легковушками в Татарстане

Смертельное ДТП произошло в Альметьевском районе Татарстана между селом Абдрахманово и поселком Нижняя Мактама 23 августа около семи часов вечера. Об этом сообщил inkazan.

Автомобиль Lada ехал от Казани в сторону Оренбургской области. Он не рассчитал скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nexia. В результате удара оба автомобиля перевернулись, при этом иномарка улетела в кювет. По словам свидетелей, у одного из водителей оторвало руку, передал сайт kp.ru.

Предположительно руку потерял также водитель иномарки. Мужчину госпитализировали. Водитель Lada скончался на месте.