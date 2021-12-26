Человек погиб в пожаре на западе Москвы

Одна из квартир загорелась на западе столицы. В результате пожара погибла одна женщина, спасти удалось двоих человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, пожар вспыхнул в одной из квартир жилого дома на Молдавской улице в Москве. Прибывшие на место пожарные увидели открытое горение сразу в двух окнах.

Спасти из огня удалось двоих человек. По данным источника, оба пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Жертвой возгорания стала одна женщина.

Сейчас пожарные занимаются тушением огня. Все обстоятельства и причины пожара предстоит выяснить специалистам.