Происшествия 13 июня 2023, 15:59 Человек погиб в лобовом ДТП в Тюмени

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ДТП произошло на трассе из Кургана в Тюмень (Р-254). Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД региона.

Авария случилась ночью, 13 июня, на 170-м километре федеральной трассы. Водитель Mazda выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia. В результате первую машину отбросило в кювет.

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Водитель Mazda погиб на месте происшествия. Второй водитель получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в медицинское учреждение.