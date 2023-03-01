Эксклюзив 01 марта 2023, 11:47 Человек погиб в лифте во время пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы Источник «360»: человек сгорел в лифте во время пожара на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Пожар произошел в жилом доме на улице Тайнинской на северо-востоке Москвы. В загоревшемся лифте погиб мужчина. Об этом сообщил источник «360».

«Огонь охватил на первом этаже комнату консьержа, приквартирный холл и лифтовые шахты. Площадь возгорания — 50 квадратных метров», — рассказал источник.

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Прибывшие на место сотрудники предположили, что в горящем лифте мог погибнуть человек. Кабина находилась на первом этаже. Сотрудники экстренных служб передали тело бригаде врачей.

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«Из огня спасли 16 взрослых, двоим из них оказали помощь медики скорой помощи», — отметил источник.

Он добавил, что одного из спасенных госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения».

Кроме того, из горящего дома спасатели эвакуировали более 30 жильцов. На место происшествия прибыл автобус для временного размещения людей.

Подробности о пожаре «360» рассказали в ГУ МЧС по Москве. В 10:19 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании на первом этаже 17-этажного жилого дома на Тайнинской.

«С этажей спасли пять человек. К сожалению, один человек погиб», — уточнили в ведомстве.