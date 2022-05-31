Человек погиб в ДТП с участием грузовика и кроссовера под Тверью

Серьезное ДТП произошло на 194 километре трассы М-9 «Балтия» в Зубцовском районе Тверской области. В результате скончался один человек. Об этом сообщило РИА ФАН.

На трассе произошло столкновение автомобиля Audi Q7 и грузовика Isuzu. В результате водитель легковушки скончался на месте происшествия, не дождавшись прибытия врачей. Водитель грузовика получил травмы. Его госпитализировали. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.