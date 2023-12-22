22 декабря 2023, 15:00
Человек погиб в ДТП на востоке Москвы
Мужчина погиб в ДТП с тремя автомобилями у Вешняковского проезда в Москве
В ДТП с тремя автомобилями, произошедшем в районе Вешняковского проезда в Москве, погиб мужчина. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
Авария произошла в крайней правой полосе МСД, когда водитель Toyota Camry остановился заменить колесо. На остановившийся легковой автомобиль наехал грузовик «ГАЗель», с которым в свою очередь столкнулась Lada Largus. Водитель Camry получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Другие участники ДТП не пострадали.
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К месту происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Они начали устанавливать обстоятельства произошедшего.
Также в центре столицы иномарка совершила наезд на десятилетнего ребенка. Водитель красной Audi сбил его на повороте на улицу Варварка. Пострадавшего госпитализировали прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи.
ДТП
Москва 2023
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