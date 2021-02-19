Человек погиб в аварии с отечественными легковушками под Пензой

Человек погиб в аварии с отечественными автомобилями, которая произошла на трассе Пенза — Кондоль 18 февраля, написало ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Предположительно, две легковые машины столкнулись лоб в лоб. Водитель ВАЗ-2107 погиб на месте. Мужчина, находившийся за рулем Lada Largus, получил травмы. Его госпитализировали в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть осторожными на дорогах и не превышать скорость, особенно в темное время суток.