28 января 2021, 15:13
Человек погиб в аварии с грузовиками на трассе в Ленобласти
Человек погиб в аварии с грузовиками, которая произошла на трассе под городом Пикалево в Ленинградской области 27 января, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и региону.
Примерно в 18:00 на 386-м километре автодороги А-114 Вологда — Тихвин — Р21 «Кола» 54-летний водитель грузового тягача Mercedes с полуприцепом не справился с управлением. Автомобиль оказался на встречной полосе. Там он столкнулся с грузовиком Renault, которым управлял 46-летний житель Пермского края.
Еще один грузовой тягач Mercedes с 52-летним мужчиной из Ленобласти за рулем врезался в Renault. Тягач DAF XF, которым управлял автолюбитель из Кировской области, не смог разъехаться с Mercedes.
В результате аварии погиб водитель Renault. Еще двое пострадали. Один мужчина госпитализирован в удовлетворительном состоянии, а другому оказали помощь на месте ДТП. По факту произошедшего началась проверка.