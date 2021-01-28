Человек погиб в аварии с грузовиками на трассе в Ленобласти

Примерно в 18:00 на 386-м километре автодороги А-114 Вологда — Тихвин — Р21 «Кола» 54-летний водитель грузового тягача Mercedes с полуприцепом не справился с управлением. Автомобиль оказался на встречной полосе. Там он столкнулся с грузовиком Renault, которым управлял 46-летний житель Пермского края.

Еще один грузовой тягач Mercedes с 52-летним мужчиной из Ленобласти за рулем врезался в Renault. Тягач DAF XF, которым управлял автолюбитель из Кировской области, не смог разъехаться с Mercedes.

В результате аварии погиб водитель Renault. Еще двое пострадали. Один мужчина госпитализирован в удовлетворительном состоянии, а другому оказали помощь на месте ДТП. По факту произошедшего началась проверка.