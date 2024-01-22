Эксклюзив 22 января 2024, 12:00 Человек погиб при возгорании матраса на севере Москвы Человек погиб при возгорании матраса в квартире на улице Правды в Москве РИА «Новости»

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Пожар произошел в квартире на улице Правды в Москве. В результате возгорания матраса погиб один человек, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, возгорание началось в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Спасателям пришлось вскрывать дверь в нее из-за плотно идущего дыма. На месте происшествия обнаружили мужчину, его попытались реанимировать, но он скончался.

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Площадь пожара составила два квадратных метра. Его ликвидировали. Специалисты начали тактическую вентиляцию.

Источник также добавил, что с момента вызова скорой прошло более 40 минут.

Ранее пожарные спасли пять человек при возгорании в пятиэтажке в районе Измайлово на востоке Москвы.