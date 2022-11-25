Эксклюзив 25 ноября 2022, 10:05 Человек погиб при столкновении Volvo, Mercedes и Skoda на МКАД — источник Источник «360»: один человек погиб в ДТП с тремя иномарками на МКАД РИА «Новости»

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Утром 25 ноября на 25-м километре МКАД столкнулись три автомобиля. В результате один человек погиб, еще один получил травмы, рассказал источник «360».

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Участниками аварии стали Volvo, Mercedes и Skoda. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекция, движение по трем полосам магистрали закрыли. Обошлось без разлива топлива. Врачи скорой помощи осмотрели водителей и пассажиров, добавил собеседник «360».

Авария произошла на внутренней стороне МКАД в районе развязки с Каширским шоссе, уточнили в Telegram-канале дептранса Москвы. Водителей попросили объезжать место аварии и выбирать альтернативные маршруты.