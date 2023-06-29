Происшествия 29 июня 2023, 19:56 Человек погиб при пожаре в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел во Фрунзенском районе Санкт‑Петербурга. Пламя охватило четырехкомнатную квартиру. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 16:25. Пламя охватило квартиру на улице Турку. Ликвидировать пламя удалось в 16:43

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В результате возгорания один человек погиб. Еще двоих жителей удалось спасти из огня. Их доставили в больницу.