Человек погиб при пожаре в Сахалинской области

Мужчина погиб при пожаре в доме в селе Арги-Паги Сахалинской области. Труп направили специалистам для проведения судмедэкспертизы, написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что тело 34-летнего местного жителя нашли при тушении огня. Также на месте ЧП был обнаружен горевший матрац. Пожар удалось ликвидировать за 18 минут. В настоящий момент проводится проверка. Специалисты устанавливают причины возгорания.