Происшествия 27 февраля 2023, 16:39 Человек погиб при пожаре в Пермском крае

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В Пермском крае произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщил «Царьград».

Возгорание началось в квартире на втором этаже дома в Березниках. На место прибыли 23 сотрудника МЧС и шесть единиц техники. Им удалось потушить пожар и эвакуировать из горящего здания одного человека. Еще 12 — выбрались самостоятельно.

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После того, как спасатели справились с огнем, они обнаружили тело одного человека. По факту возгорания проводится проверка.

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