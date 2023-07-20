Эксклюзив 20 июля 2023, 15:33 Человек погиб при пожаре в квартире в Новой Москве Человек погиб при пожаре в квартире в поселении Рязановское Новой Москвы РИА «Новости»

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В квартире № 47 дома № 9 поселка Фабрики имени 1 Мая произошел пожар. Об этом сообщил источник «360».

По его словам, в квартире загорелись личные вещи и мебель на площади в десять квадратных метров. Во время пожара в помещении находился мужчина с ограниченными возможностями здоровья и женщина. На место приехали спасатели.

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По предварительным данным, погиб один человек. Трех жильцов соседних квартир эвакуировали.

Ранее хлопок и задымление произошли на стройке по улице Берзарина в Москве. Сотрудники МЧС провели на месте пожара разведку и ликвидировали возгорание.