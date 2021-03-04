Человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы

Пожар произошел в квартире пятиэтажки на улице Красных Зорь на западе Москвы. Источник «360» в экстренных службах сообщил, что в результате происшествия погиб один человек.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что пожар возник в квартире на четвертом этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали с пятого этажа пятерых жильцов.

«К сожалению, один человек погиб», — заявили в в ведомстве.

Пожар в квартире потушили в 23:13. Общая площадь распространения огня составила пять квадратных метров.