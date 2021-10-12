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    12 октября 2021, 20:14

    Человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы — источник

    Источник: один человек погиб при пожаре на севере Москвы

    Александра Ломейко, Алла Морген

    На севере Москвы произошел пожар в одном из жилых домов, сообщил «360» источник в экстренных службах. Предварительно известно об одном погибшем.

    Человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы — источник

    Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

    Человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы — источник | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Возгорание произошло в доме № 26, корпус 2, по Инженерной улице. Огонь охватил квартиру на втором этаже.

    Площадь пожара уточняется.

    UPD: В пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Были эвакуированы четыре человека.