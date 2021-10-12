12 октября 2021, 20:14
Человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы — источник
Источник: один человек погиб при пожаре на севере Москвы
На севере Москвы произошел пожар в одном из жилых домов, сообщил «360» источник в экстренных службах. Предварительно известно об одном погибшем.
Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
Источник фото: телеканал «360»
Возгорание произошло в доме № 26, корпус 2, по Инженерной улице. Огонь охватил квартиру на втором этаже.
Площадь пожара уточняется.
UPD: В пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Были эвакуированы четыре человека.