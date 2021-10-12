На севере Москвы произошел пожар в одном из жилых домов, сообщил «360» источник в экстренных службах. Предварительно известно об одном погибшем.

Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android. Источник фото: телеканал «360» Возгорание произошло в доме № 26, корпус 2, по Инженерной улице. Огонь охватил квартиру на втором этаже. Площадь пожара уточняется. UPD: В пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Были эвакуированы четыре человека.