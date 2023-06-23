Эксклюзив 23 июня 2023, 17:40 Человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы Источник «360»: при пожаре в квартире в Западном Дегунино погиб человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Западном Дегунино на севере Москвы произошел пожар в квартире на последнем, 12-м этаже многоэтажки. Один человек погиб, сообщил «360» источник в экстренных службах города.

«Информация о пожаре в трехкомнатной квартире многоэтажного дома на улице Маршала Федоренко поступила в оперативные службы в 16:22. Огонь распространился на площади 20 „квадратов“», — уточнил источник.

Реклама

По его данным, пожар ликвидировали в 16:54. В квартире обнаружили обгоревшее тело.

Информацию о ЧП подтвердили в региональном главке МЧС.

«На улице Маршала Федоренко произошел пожар в квартире. Возгорание ликвидировали в 16:54. Огонь охватил площадь в 29 квадратных метров. К сожалению, один человек погиб», — сообщили «360» в пресс-службе ведомства.