Человек погиб при пожаре в Иванове

По данным издания, пожар произошел в минувшее воскресенье в одном из домов на улице Звездной. Отмечается, что загорелся мансардный этаж. После ликвидации огня пожарники нашли в доме 51-летнего мужчину, который скоропостижно скончался. По предварительной версии, поджог был умышленным. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.