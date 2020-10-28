28 октября 2020, 19:49
Человек погиб при пожаре в Иванове
В городе Иваново загорелся частный дом, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на областное МЧС.
По данным издания, пожар произошел в минувшее воскресенье в одном из домов на улице Звездной. Отмечается, что загорелся мансардный этаж. После ликвидации огня пожарники нашли в доме 51-летнего мужчину, который скоропостижно скончался. По предварительной версии, поджог был умышленным. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.