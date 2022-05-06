Человек погиб при пожаре в доме на юго-востоке Петербурга

В Невском районе Санкт-Петербурга в результате пожара в частном доме погиб человек. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на городской главк МЧС.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 02:37 в пятницу, 6 мая. Пожарные выехали на место ЧП и увидели, что горит дощатый частный дом. Им удалось полностью ликвидировать огонь к 03:28.

Во время разбора завалов в доме был обнаружен человек. В настоящий момент его личность устанавливается.