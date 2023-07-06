Эксклюзив 06 июля 2023, 21:18 Человек погиб при пожаре в бизнес-центре в Москве «360»: при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы погиб человек Telegram

Читать 360tv в

Офисное здание загорелось на 3-й улице Ямского Поля в Москве. Жертвой пожара стал один человек, сообщил источник «360».

В настоящее время возгорание в здании уже ликвидировали. Всего из задымленного здания спасли 10 человек, один из них впоследствии скончался. По предварительным данным, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Также сообщалось, что из-за пожара пострадали три человека.

Реклама

По предварительным данным, огонь охватил складское помещение с одеждой на втором этаже. Спасатели обнаружили очаг возгорания на втором этаже. Обстоятельства возгорания устанавливаются. Прокуратура взяла под контроль установление причин пожара.

Также вечером, 6 июля, загорелся элитный ресторан «Пушкинъ» на Тверском бульваре. Всех работников и гостей ресторана оперативно эвакуировали из горящего здания. Площадь возгорания составила более 100 квадратов.