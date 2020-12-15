Человек погиб при пожаре на угольном разрезе в Хакасии

«Обнаружено тело одного работника», — процитировал собеседника агентства «МИР 24».

Он отметил, что речь идет о рабочем, судьба которого ранее была неизвестна.

Уточняется, что огонь распространился на площади 400 квадратных метров. В настоящий момент открытое горение ликвидировали. Из депо отбуксировали три из четырех тепловозов, один горел.

В тушении пожара было задействованы 49 человек и 18 единиц техники.