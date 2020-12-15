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    15 декабря 2020, 10:00

    Человек погиб при пожаре на угольном разрезе в Хакасии

    Полина Петрова

    Во вторник, 15 декабря, пожар произошел в боксе хранения тепловозов на угольном разрезе «Черногорский» в Хакасии. В результате произошедшего погиб один человек, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
    Человек погиб при пожаре на угольном разрезе в Хакасии

    «Обнаружено тело одного работника», — процитировал собеседника агентства «МИР 24».

    Он отметил, что речь идет о рабочем, судьба которого ранее была неизвестна.

    Уточняется, что огонь распространился на площади 400 квадратных метров. В настоящий момент открытое горение ликвидировали. Из депо отбуксировали три из четырех тепловозов, один горел.

    В тушении пожара было задействованы 49 человек и 18 единиц техники.