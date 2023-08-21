Эксклюзив 21 августа 2023, 18:51 Человек погиб при пожаре на севере Москвы Источник «360»: при пожаре в жилом доме в Восточном Дегунине в Москве погиб человек Фото: freepik.com

Читать 360tv в

В Северном округе Москвы загорелась квартира в жилом доме. В результате пожара погиб один человек, сообщил источник «360».

По его данным, в Москве на улице Дубнинская в квартире в доме № 16 произошло возгорание.

Реклама

Как уточнил источник «360», огонь унес жизнь одного человека. О причинах возникновения пожара пока ничего не известно. Прибывшие на место ЧП специалисты установят все обстоятельства произошедшего.

Еще один пожар случился сегодня утром: квартира загорелась в многоэтажке на северо-востоке Москвы. Черный дым очевидцы увидели с балкона. На момент возгорания в квартире находились двое детей. Сведений о пострадавших нет.

Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание на складе с лакокрасочными изделиями в Ногинске. Огонь вспыхнул утром 21 августа. Тушение пламени осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой постройки.

Ранее электросамокат загорелся в квартире в Раменках, жильцы спаслись на балконе. Взрослые не пострадали, троих детей отвезли в больницу.