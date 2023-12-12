12 декабря 2023, 10:48
Человек погиб при пожаре на севере Москвы
Пожилой человек погиб при пожаре в квартире в Войковском районе Москвы
В квартире в Войковском районе Москвы произошел пожар. Находившийся в ней пожилой мужчина погиб. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
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Очевидец рассказал диспетчеру о том, что видел дым в трехкомнатной квартире жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских, 4. По его словам, в жилье находился 70-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его квартира захламлена.
На место происшествия выехали пожарные и сотрудники скорой помощи. О причинах возгорания информации не поступало.
Также сегодня произошел пожар в частном доме в Новой Москве. Двухэтажный дом в «Ватутинках» вспыхнул ранним утром. В нем обрушилась кровля и перекрытия. Во время пожара пострадали семь человек, среди них — несколько детей.
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