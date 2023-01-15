15 января 2023, 08:46
Человек погиб при пожаре на рынке в Самарской области
МЧС: при пожаре на рынке под Самарой погиб человек
Торговые ряды загорелись на продовольственном рынке в городском округе Кинель Самарской области. Видео опубликовало МЧС России. Пожар удалось локализовать. По данным ведомства, при тушении спасатели нашли тело человека.
Сообщение о пожаре поступило в 02:33 по московскому времени. Огонь распространился на полторы тысячи квадратных метров. В тушении задействовали 108 человек и 42 спецмашины, в том числе три пожарных поезда. В качестве дополнительных сил и средств также привлекли пожарно-насосную станцию и рукавный автомобиль.
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На место прибыли специалисты испытательной пожарной и химико-радиометрической лабораторий. Специалисты занялись замерами предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, результаты пока неизвестны.
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Локализовать пожар по всей площади удалось лишь в 06:45. В ходе его ликвидации обнаружился погибший. При этом предварительные данные гласили, что никто не пострадал.
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