Происшествия 15 января 2023, 08:46 Человек погиб при пожаре на рынке в Самарской области МЧС: при пожаре на рынке под Самарой погиб человек

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Торговые ряды загорелись на продовольственном рынке в городском округе Кинель Самарской области. Видео опубликовало МЧС России. Пожар удалось локализовать. По данным ведомства, при тушении спасатели нашли тело человека.

Сообщение о пожаре поступило в 02:33 по московскому времени. Огонь распространился на полторы тысячи квадратных метров. В тушении задействовали 108 человек и 42 спецмашины, в том числе три пожарных поезда. В качестве дополнительных сил и средств также привлекли пожарно-насосную станцию и рукавный автомобиль.

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На место прибыли специалисты испытательной пожарной и химико-радиометрической лабораторий. Специалисты занялись замерами предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, результаты пока неизвестны.

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Локализовать пожар по всей площади удалось лишь в 06:45. В ходе его ликвидации обнаружился погибший. При этом предварительные данные гласили, что никто не пострадал.