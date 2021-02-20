Человек погиб при наезде авто на торговую палатку в Нижнем Новгороде

Человек погиб при наезде автомобиля на торговую палатку в Нижнем Новгороде. Прокуратура города проводит проверку по факту произошедшего, написал сайт «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Уточняется, что 19 февраля на улице Родионова грузовик въехал в палатку, сделанную из бруса. Конструкции упали на женщину, в результате чего она получила смертельную травму.

«Прокуратурой города по данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства о торговой деятельности, о безопасности дорожного движения и по иным сопутствующим вопросам», — отметили в пресс-службе.

Сейчас устанавливается личность погибшей в аварии.