Человек погиб при ДТП с машиной «скорой» и пятью легковушками в Москве

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель BMW. Уточняется, что он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «скорой» и задел еще несколько авто. Одна из машин от удара загорелась. Части транспортных средств разлетелись по дороге.

Представители столичного Дептранса уточнили, что во время происшествия врачи ехали на вызов. После аварии движение перекрыли сразу на трех полосах трассы. Это стало привело к большим заторам. В настоящий момент выясняются причины и детали произошедшего.