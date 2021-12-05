Человек погиб после обрушения здания в Туве. Видео

Один человек погиб, еще один пострадал во время обрушения неэксплуатируемого здания в городе Ак-Довураке в Республике Тыва. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Там уточнили, что обрушение произошло при демонтаже здания бывшего комбината «Туваасбест» в городе Ак-Довураке.

«Под завалы попали два работника ООО „Стройком“, один из которых скончался. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению и извлечению второго работника», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обрушилось 13-этажное здание цеха обогащения рядовых руд. Прокуратура уже начала проверку в сфере соблюдения трудового законодательства при проведении демонтажа строения. В ведомстве отметили, что прокурор республики поставил на личный контроль ход и результаты организованной проверки.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Сейчас там находятся 19 человек от экстренных служб и шесть единиц техники. Кроме того, в город направили дополнительные силы МЧС.