Человек погиб после обрушения здания в Туве. Видео
Прокуратура: один человек погиб и еще один пострадал после обрушения здания в Туве
Один человек погиб, еще один пострадал во время обрушения неэксплуатируемого здания в городе Ак-Довураке в Республике Тыва. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Там уточнили, что обрушение произошло при демонтаже здания бывшего комбината «Туваасбест» в городе Ак-Довураке.
«Под завалы попали два работника ООО „Стройком“, один из которых скончался. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению и извлечению второго работника», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что обрушилось 13-этажное здание цеха обогащения рядовых руд. Прокуратура уже начала проверку в сфере соблюдения трудового законодательства при проведении демонтажа строения. В ведомстве отметили, что прокурор республики поставил на личный контроль ход и результаты организованной проверки.
На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Сейчас там находятся 19 человек от экстренных служб и шесть единиц техники. Кроме того, в город направили дополнительные силы МЧС.