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    30 октября 2021, 21:05

    Человек погиб после падения в шахту лифта в строящемся здании в Москве

    Александра Прохорова, Алла Морген, Валерия Шафирко

    Человек погиб после падения в шахту лифта в строящемся здании на западе Москвы, сообщил источник «360». На месте происшествия работают следователи СК.

    Все произошло на Заречной улице. По факту произошедшего следователями СК проводится проверка.

    В СК уточнили, что человек упал с 10-го этажа.

    На месте происшествия сейчас работают правоохранители, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

    В Омске следователи начали проверку по факту происшествия, которое привело к смерти 45-летней женщины. Тело потерпевшей нашли возле дома. Судмедэксперт, который прибыл на место происшествия, сделал предварительный вывод о том, что пострадавшая умерла из-за травм, полученных при падении с высоты.