Человек погиб после падения в шахту лифта в строящемся здании в Москве

Человек погиб после падения в шахту лифта в строящемся здании на западе Москвы, сообщил источник «360». На месте происшествия работают следователи СК.

Все произошло на Заречной улице. По факту произошедшего следователями СК проводится проверка.

В СК уточнили, что человек упал с 10-го этажа.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

В Омске следователи начали проверку по факту происшествия, которое привело к смерти 45-летней женщины. Тело потерпевшей нашли возле дома. Судмедэксперт, который прибыл на место происшествия, сделал предварительный вывод о том, что пострадавшая умерла из-за травм, полученных при падении с высоты.