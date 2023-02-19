19 февраля 2023, 09:18
Человек погиб после падения в шахту лифта на станции Чухлинка
Источник «360»: на ж/д станции Чухлинка после падения в шахту лифта погиб человек
Человек упал в шахту лифта на железнодорожной станции Чухлинка на юго-востоке Москвы, разбившись насмерть. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло на переходной галерее. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.
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В правоохранительных органах официально данные о произошедшем еще не подтвердили.
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МВД РФ
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