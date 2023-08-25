Эксклюзив 25 августа 2023, 20:09 Человек погиб под колесами электрички на северо-востоке Москвы Источник «360»: в Москве у платформы Лианозово погиб человек, упав на пути Фото: freepik.com

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В Северо-Восточном округе Москвы человек упал на рельсы под проезжающий поезд. От полученных травм пострадавший скончался на месте, сообщил источник «360».

По его данным, ЧП произошло в пятницу, 25 августа, в Лианозовском проезде на станции «Лианозово». Человек оказался на путях, его переехал поезд. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть. Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители. Движение поездов не нарушено, уточнил источник «360».

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Похожее происшествие случилось несколько часов назад: в Москве на станции МЦД «Беговая» пассажир попал под поезд. На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Однако спасти пострадавшего не удалось.

Накануне человек упал с эстакады на железнодорожные пути у платформы МЦК «Андроновка». Источник «360» уточнил, что проезжавший мимо автомобилист заметил, что мужчина упал на пути. Водитель сразу позвонил в полицию и скорую.

Ранее на оранжевой ветке московского метрополитена остановили движения поездов от станции ВДНХ до станции «Проспект мира». Причиной тому стал упавший на рельсы человек.