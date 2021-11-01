Человек погиб на вечеринке в Техасе

В Техасе на вечеринке, посвященной Хэллоуину, произошло стрельба. В результате минимум один человек погиб. Еще девять оказались ранены. Об этом сообщил RT со ссылкой на агентство Wion.

«По меньшей мере девять человек были ранены и один человек погиб на вечеринке в честь Хеллоуина в Тексаркане, штат Техас», — рассказали в агентстве.

При этом стрельба началась в самый разгар праздника. Из-за звуков выстрелов многие в срочном порядке покинули дом. Раненые же остались в здании. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства случившегося.