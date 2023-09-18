Эксклюзив 18 сентября 2023, 10:18 Человек погиб на станции «Москва-3» Источник «360»: на 1-й Мытищинской улице на станции «Москва-3» погиб человек Фото: freepik.com

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Несчастный случай произошел в понедельник на 1-й Мытищинской улице на платформе «Москва-3». Предположительно, под колесами электрички погиб человек, сообщил источник «360».

По его данным, 18 сентября, на железнодорожной станции «Москва-3» обнаружили человека без признаков жизни. На место выехала бригада скорой помощи. Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства ЧП установят сотрудники полиции.

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Ранее поезд насмерть сбил мужчину в Новой Москве. На станции Крекшино 40-летний прохожий вышел на железнодорожные пути и попал под электричку. От полученных травм он умер. Тело погибшего нашли на рельсах прибывшие на место спасатели.

Еще один случай произошел в августе в Северо-Восточном округе Москвы. Человек упал на рельсы под проезжающий поезд. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.