18 сентября 2023, 10:18
Человек погиб на станции «Москва-3»
Источник «360»: на 1-й Мытищинской улице на станции «Москва-3» погиб человек
Несчастный случай произошел в понедельник на 1-й Мытищинской улице на платформе «Москва-3». Предположительно, под колесами электрички погиб человек, сообщил источник «360».
По его данным, 18 сентября, на железнодорожной станции «Москва-3» обнаружили человека без признаков жизни. На место выехала бригада скорой помощи. Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства ЧП установят сотрудники полиции.
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Ранее поезд насмерть сбил мужчину в Новой Москве. На станции Крекшино 40-летний прохожий вышел на железнодорожные пути и попал под электричку. От полученных травм он умер. Тело погибшего нашли на рельсах прибывшие на место спасатели.
Еще один случай произошел в августе в Северо-Восточном округе Москвы. Человек упал на рельсы под проезжающий поезд. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Поезда
Москва 2023
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