Человек погиб из-за взрыва газа во Владикавказе

Один человек погиб и еще один госпитализирован в результате взрыва газа во Владикавказе. На месте работают специалисты МЧС, сообщил ТАСС.

По сообщению спасателей, сотрудники газового хозяйства устраняют утечку в месте поврежденной трубы по адресу: улица Владикавказская, 34. Мужчину 1963 года рождения спасти не удалось, он погиб. Второй пострадавший госпитализирован. По словам сотрудников экстренных служб, необходимости в эвакуации населения нет, отключенных от газоснабжения и поврежденных взрывом зданий нет, сообщил Telegram-канал ГТРК «Алания».

На сайте прокуратуры республики Северная Осетия — Алания говорится, что правоохранители начали проверку по факту случившегося. Надзорный орган сообщил, что по ее результатам будут установлены все обстоятельства, а также правовую оценку получат действия ответственных лиц.

Утром 28 сентября в частном доме Махачкалы произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали пять местных жителей, в том числе трое детей.