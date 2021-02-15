15 февраля 2021, 13:47
Человек погиб из-за обрушения кровли в Свердловской области
После обрушения кровли котельной в Нижнесергинском районе Свердловской области один человек погиб. Судьба еще одного остается неизвестной.
«Поступило сообщение об обрушении кровли котельной на территории неэксплуатируемого завода в поселке Бисерть», — заявили РИА «Новостям» в пресс-службе МЧС РФ.
По словам собеседника издания, из-под завалов извлечено тело одного погибшего.
«По предварительной информации, под завалами может находиться еще один человек», — добавил собеседник агентства.