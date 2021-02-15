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    15 февраля 2021, 13:47

    Человек погиб из-за обрушения кровли в Свердловской области

    Гора Орлов

    После обрушения кровли котельной в Нижнесергинском районе Свердловской области один человек погиб. Судьба еще одного остается неизвестной.

    «Поступило сообщение об обрушении кровли котельной на территории неэксплуатируемого завода в поселке Бисерть», — заявили РИА «Новостям» в пресс-службе МЧС РФ.

    По словам собеседника издания, из-под завалов извлечено тело одного погибшего.

    «По предварительной информации, под завалами может находиться еще один человек», — добавил собеседник агентства.