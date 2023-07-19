19 июля 2023, 16:23
Человек упал на пути на станции московского метро «Тульская»
Движение на серой ветке метро остановилось из-за человека на путях на станции «Тульская»
Человек оказался на путях на станции метро «Тульская» в Москве. Об этом сообщил источник «360».
Движение поездов по южной части Серпуховско-Тимирязевской линии временно затруднено. Как уточнил дептранс, поезда не ходят между станциями метро «Нагорная» и «Серпуховская». В обратном направлении интервалы следования поездов увеличили.
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UPD: по данным источника в экстренных службах, пострадавший выжил, его вытащили с путей. Движение на серой ветке метро вводится в график.
Ранее в Москве задержали женщину, которая разбила ногой створку турникета в вестибюле станции «Проспект Мира». По словам нарушительницы, она выместила на турникете злобу из-за ссоры с молодым человеком.
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