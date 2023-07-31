Эксклюзив 31 июля 2023, 08:56 Человек оказался на путях Люблинско-Дмитровской ветки метро Интервалы движения на Люблинско-Дмитровской ветке метро увеличили из-за человека на путях Freepik

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Человек упал на пути на станции метро «Кожуховская». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Из-за произошедшего на центральной части Люблинско-Дмитровской ветке увеличили интервалы между поездами, отметили в Дептрансе.

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UPD: как сообщили в пресс-службе Дептранса, движение на Люблинско-Дмитровской ветке вводят в график. Данных о человеке на путях ведомство не предоставило.

Ранее в субботу на станции метро "Электрозаводская" Арбатско-Покровской ветки пассажир упал на рельсы и скончался от полученных травм. По данным "360", пострадавшего до прибытия экстренных служб достал с путей машинист электропоезда, однако спасти жизнь мужчины не удалось.