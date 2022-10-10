Человек чуть не лишился головы во время поездки в лифте в Краснодаре | 360°

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Человек чуть не лишился головы во время поездки в лифте в Краснодаре

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Лифт в одном из домов Краснодара чуть не отрубил голову человеку. В связи с этим местные власти проведут проверку работы управляющей компании ЖК, в котором случилось это происшествие. Такой информацией поделился и. о. мэра Максим Слюсарев. Об этом сообщил «Царьград».

Пострадавший заходил в лифт. В этот момент оторвались тросы и кабина начала стремительно падать вниз. Молодой человек чудом успел выбраться.

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По словам чиновника, необходимо как можно скорее установить причины происшествия, а также принять все необходимые меры.

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