Человек чуть не лишился головы во время поездки в лифте в Краснодаре | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Человек чуть не лишился головы во время поездки в лифте в Краснодаре

Читать 360tv в

Лифт в одном из домов Краснодара чуть не отрубил голову человеку. В связи с этим местные власти проведут проверку работы управляющей компании ЖК, в котором случилось это происшествие. Такой информацией поделился и. о. мэра Максим Слюсарев. Об этом сообщил «Царьград».

Пострадавший заходил в лифт. В этот момент оторвались тросы и кабина начала стремительно падать вниз. Молодой человек чудом успел выбраться.

Реклама

По словам чиновника, необходимо как можно скорее установить причины происшествия, а также принять все необходимые меры.

Реклама

0 0 0 0 0 0